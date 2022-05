O Tζα Μοράντ ήταν εκπληκτικός στη νίκη των Γκρίζλις επί των Ουόριορς στο Game 2 και οι επιδόσεις του θύμισαν Κόμπι και ΛεΜπρόν.

Oι Γκρίζλις κατάφεραν να ισοφαρίσουν τη σειρά με τους Ουόριορς σε 1-1 και αυτό το χρωστάνε στον σταρ τους. Ο Τζα Μοράντ... κουβάλησε την ομάδα του στα τελευταία λεπτά, αφού το είχε πάρει προσωπικά. Ο σταρ των αρκούδων άρχισε να σκοράρει όταν το σκορ ήταν 95-91 υπέρ των Ουόριορς, 4:33 πριν το τέλος και πέτυχε όλα τα μεγάλα καλάθια του Μέμφις στο τέλος, νικώντας στην μεγάλη μάχη τον Στεφ Κάρι, ο οποίος πάλεψε για να κάνει δεύτερο σερί break.

O Mοράντ ήταν απίθανος στο Game 2 και το κοντέρ έγραψε 47 πόντους (ισοφάρισε το ρεκόρ καριέρας στα playoffs), 8 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 3 κλεψίματα σε 40 λεπτά που έμεινε στο παρκέ, ενώ ήταν ο άνθρωπος που πέτυχε τους τελευταίους 15 πόντους της ομάδας του.

Με την εμφάνιση του μπήκε σε μια λίστα που υπάρχουν δύο θρύλοι του ΝΒΑ. Ο Τζα κατάφερε να γίνει ο τρίτος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ με δύο ματς 45+ πόντων στα playoffs πριν κλείσει τα 23 του χρόνια. Οι άλλοι δύο είναι ο Κόμπι Μπράιαντ και ο ΛεΜπρόν Τζείμς. Ιδιαίτερη τιμή να μπαίνει στην... εξίσωση μαζί τους. Το μέλλον και το παρόν ανήκει στον σταρ των Γκρίζλις που έχει φτερά στα... πόδια και θυμίζει Άλεν Άιβερσον και Ντέρικ Ρόουζ. Στην postseason δείχνει πως μπορεί άνετα να παίξει και τον ρόλο του ηγέτη, παρόλο που δεν έχει μεγάλη εμπειρία από playoffs. Απίθανος showman πάνω στο παρκέ, σε αφήνει με το στόμα ανοιχτό.

