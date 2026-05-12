Γνωστά έγιναν τα πιθανά αίτια θανάτου του Μπράντον Κλαρκ, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν για υπερβολική δόση.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με όσα αναφέρει το «TMZ», ο θάνατός του προήλθε από υπερβολική δόση. Οι αρχές βρήκαν στο σπίτι που διέμενε σύνεργα ναρκωτικών ουσιών, ενώ όταν κλήθηκαν οι διασώστες να επέμβουν στην οικεία του, ο παίκτης είχε ήδη καταλήξει.

Τα ακριβή αίτια θανάτου παραμένουν ακόμα άγνωστα, την ώρα που αναμένεται να διευκρινιστούν μέσω της νεκροψίας.

Ο Κλαρκ ήταν η 21η επιλογή στο Ντραφτ του NBA του 2019, ενώ το 2022 είχε υπογράψει τετραετή επέκταση συμβολαίου αξίας 50 εκατομμυρίων δολαρίων με τους Γκρίζλις.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του φόρεσε μόνο τη φανέλα των Μέμφις Γκρίζλις, έχοντας στο σύνολο 309 παιχνίδι με 10.2 πόντους κατά μέσο όρο, 5.5 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ ανά 20 λεπτά συμμετοχής, σουτάροντας με 61% εντός παιδιάς και 70% στις βολές.