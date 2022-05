Ο Γκραντ Ουίλιαμς ήταν ο x-factor των Σέλτικς στο Game 2 κόντρα στους Μπακς και το Gazzetta στέκεται στον... εξολοθρευτή που επιστράτευσε ο Ουντόκα για να ισοφαρίσει τη σειρά.

Οι Σέλτικς κατάφεραν να φέρουν τη σειρά με τους Μπακς σε 1-1, δείχνοντας την ομάδα που εντυπωσίασε σε όλο το προηγούμενο διάστημα εκτός του Game 1 που δέχθηκαν το break.

Στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς, πήραν μια μεγάλη διαφορά από το πρώτο ημίχρονο, την οποία διαφύλαξαν μέχρι το τέλος και κατάφεραν να προστάτευσαν την έδρα τους. Οι Κέλτες έκαναν εξαιρετική δουλειά πάνω στον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο πρώτο ημίχρονο και έτσι έβαλαν τις βάσεις της νίκης, σε ένα ματς που έκαναν ρεκόρ τριπόντων στην ιστορία τους σε playoffs σε ημίχρονο και στο τέλος του ματς με 13 και 20 αντίστοιχα.

Παίκτης-κλειδί για τη νίκη της Βοστώνης ήταν ο Γκραντ Ουίλιαμς και το Gazzetta στέκεται στον undersized φόργουορντ που... κλείδωσε τους Μπακς, έπαιξε άμυνα για σεμινάριο και περιόρισε σε μεγάλο βαθμό τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, δίνοντας μαξιλαράκι ασφαλείας στους Κέλτες.

«Το έβλεπα σαν να βρίσκομαι σε ένα νησί, εγώ και αυτός. Πρέπει να κάνεις τη δουλειά σου. Για εμάς, αυτός ήταν ο τρόπος που το βλέπαμε, πως θέλαμε να εξελιχθεί. Είναι ένα απ' αυτά τα πράγματα που πρέπει να κυνηγήσεις και να εμπιστευτείς τη δουλειά που έχεις κάνει και να κάνει ό,τι καλύτερο μπορείς για να περιορίσεις έναν από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο», ήταν τα λόγια του power forward της Βοστώνης μετά το Game 2 κόντρα στους Μπακς.

Έδωσε τις μάχες του, έβαλε το σώμα του στη φωτιά και είχε αποστολή να βγάλει έναν από τους κορυφαίους παίκτες του κόσμου, έξω από τα νερά του. Και τα κατάφερε. Πάλεψε, χάλασε το μυαλό των Μπακς και η άμυνα του ήταν για σεμινάριο. Δίδαξε πως πρέπει να μαρκάρεις όταν είσαι πιο κοντός και λιγότερο δυνατός και μακρύς από τον αντίπαλο σου.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο από την πλευρά του, έδωσε τα credits στην αμυντική λειτουργεία της ομάδας του Ουντόκα και τον Ουίλιαμς: «Η Βοστώνη έκανε πολλά πράγματα για να μου το κάνει δύσκολο μέσα στη ρακέτα. Έβαλαν δυνατά κορμιά, έβγαλαν ενέργεια, αθλητικότητα και δύναμη. Όλα αυτά έκαναν οι Σέλτικς. Ήταν πιο δύσκολο για μένα να βρω με τις πάσες μου τους συμπαίκτες μου»,

Φυσικά ο Γκραντ Ουίλιαμς δεν ήταν μόνο άμυνα. Εντυπωσίασε και στην επίθεση, αφού μέτρησε 21 πόντους με 6/9 τρίποντα, ξεκλειδώνοντας την άμυνα των Μπακς που είχε να ανησυχεί για άλλο έναν κίνδυνο πέρα από τους συνήθεις υπόπτους, Τζέισον Τέιτουμ και Τζέιλεν Μπράουν.

Τα σουτ των Μπακς όταν τους μάρκαρε μόνος του ο Ουίλιαμς

Για να καταλάβει κανείς τη δουλειά που έκανε ο Ουίλιαμς σαν πρώτος αμυντικός αρκεί να δει το παραπάνω γράφημα, το οποίο δείχνει τα σουτ των παικτών των Μπακς όταν τους μάρκαρε ο Γκραντ. O φόργουορντ των Σέλτικς έκανε εντυπωσιακά πράγματα στον αμυντικό τομέα, κάνοντας το δύσκολο στους καλύτερους παίκτες των Μπακς να σκοράρουν. Ο Χόλιντεϊ απέτυχε να τον νικήσει σε δύο προσπάθειες, αφού ο Ουίλιαμς έπαιξε μια φοβερή άμυνα στη γωνία, κάνοντας τον αντιπαλο του να του μείνει η μπάλα στα χέρια και άλλη μια όταν ο Τζρου προσπάθησε να τον ποστάρει στη ρακέτα. Εξαιρετικός ήταν και πάνω στον Γιάννη. Έβγαλε δύο άμυνες σε σουτ μέσης απόστασης του Greek Freak, ενώ ανάγκασε τον Έλληνα σταρ σε τραβηγμένα σουτ σε δύο περιπτώσεις στο ζωγραφιστό, βάζοντας εντυπωσιακά το κορμί του. Όπως παρατηρούμε και στο γράφημα οι αντίπαλοι του είχαν 1/7 σουτ σε σουτ μέσης απόστασης και όταν πάτησαν στα όρια του ζωγραφιστού. Μόνο ο Πόρτις τον νίκησε, παρόλο που και σε αυτή την περίπτωση ο Ουίλιαμς κόλλησε πάνω του σαν.. βδέλλα. Οι Μπακς μπορεσαν να απαλλαχθούν από το μαρκάρισμα μόνο όταν έφτασαν κάτω από το καλάθι, εκεί όπου φυσικά το σώμα και το ύψος του Ουίλιαμς δεν βοηθά. Τα... ελάφια είχαν 3/4 σουτ κόντρα στον Γκραντ κάτω από το καλάθι, ενώ ο παίκτης των Σέλτικς δύο φόρες στήθηκε για να πάρει το επιθετικό φάουλ, αλλά δεν δόθηκε κάτι.

Giannis Tonight:



28 Points

9 Rebounds

7 Assists

1 Steal

1 Block

11/27 FG

1/4 3PT

5/9 FT



Huge shoutout to Boston’s defence on Giannis. Al Horford & Grant Williams did a terrific job today putting Giannis in a rough shooting night.



Series is tied 1-1 and is headed to Milwaukee pic.twitter.com/0dticPl5Yl