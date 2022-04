Οι Λέικερς ψάχνουν τον νέο τους προπονητή και θα περάσουν από συνέντευξη τον assistant του Μάικ Μπουντενχόλζερ στους Μπακς, Ντάρβιν Χαμ.

Η σεζόν των Λέικερς ήταν δίχως αμφιβολία αποτυχημένη. Στην αρχή της σεζόν ήταν εκ των φαβορί για πρωτάθλημα και δεν μπόρεσαν να μπουν ούτε στο play-in τουρνουά. Η... καταστροφή για τους λιμνάνθρωπους είχε σαν αποτέλεσμα την απομάκρυνση του Φρανκ Βόγκελ, ενός προπονητή που κατέκτησε το πρωτάθλημα του 2020.

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, οι Λέικερς ζήτησαν άδεια από τους Μπακς για να περάσουν από συνέντευξη για τη θέση του προπονητή, τον assistant coach του Μάικ Μπουντενχόλζερ, Ντάρβιν Χαμ. Ο 48χρονος τεχνικός ήταν βοηθός προπονητή των λιμνάνθρωπων από το 2011 μέχρι και το 2013.

Στη συνέχεια από το 2013 μέχρι το 2018, ήταν assistant στους Ατλάντα Χοκς για να ακολουθήσουν οι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο, με τα οποία ο Χαμ πανηγύρισε το πρωτάθλημα του 2021, μετά το 4-2 στους τελικούς απέναντι στους Σανς.

