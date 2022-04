Το Gazzetta γράφει για τους Λέικερς που φέτος πρωταγωνίστησαν στο μεγαλύτερο κάζο στην ιστορία του ΝΒΑ.

Oι Λέικερς αποκλείστηκαν από το play-in τουρνουά μετά την ήττα τους από τους Σανς και τη νίκη των Σπερς επί των Νάγκετς, ολοκληρώνοντας ένα φοβερό κάζο. Στο ξεκίνημα της σεζόν ήταν εκ των φαβορί για τίτλο και όχι μόνο δεν μπήκαν στα playoffs, αλλά έμειναν εκτός και από το play-in τουρνουά. Μιλάμε για μια παταγώδη αποτυχία και ίσως τη μεγαλύτερη για κάποια ομάδα στην ιστορία του ΝΒΑ. Ποτέ στο παρελθόν μια ομάδα που θεωρούνταν φαβορί για το πρωτάθλημα (μαζί με τους Νετς στα στοιχήματα) δεν είχε μείνει εκτός playoffs και κάτω από την 10η θέση της περιφέρειας της. Το Gazzetta στέκεται στους λόγους που οδήγησαν τους Λέικερς στο κάζο.

Οι Λέικερς είχαν ευκαιρία να προσθέσουν στο δυναμικό τους τον ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν το καλοκαίρι, όμως επέλεξαν τελικά να φέρουν στο Λος Άντζελες τον Ράσελ Ουέστμπρουκ. Για να γίνει αυτό έστειλαν στους Ουίζαρντς τους Κούζμα, Χάρελ και Κάλντγουελ-Πόουπ χάνοντας σημαντικά κομμάτια από το rotation τους. Η χρονιά εξελίχθηκε με τον χειρότερο δυνατό τρόπο τόσο για τους Λέικερς όσο και ατομικά για τον Russ τον οποίο αποδοκίμασαν έντονα σε αρκετά παιχνίδια οι φίλαθλοι των λιμνάνθρωπων. Από την άλλη ο ΝτεΜάρ κάνει την καλύτερη σεζόν της ζωής του με τους Μπουλς, μέχρι κάποιο σημείο μέσα στη σεζόν διεκδικούσε το βραβείο του MVP.

Για το θέμα μίλησε και ο θρύλος Μάτζικ Τζόνσον, ο οποίος τόνισε στο «Get Up» πώς θα μπορούσαν να ήταν τα πράγματα εάν και εφόσον είχαν γίνει διαφορετικές κινήσεις το περασμένο καλοκαίρι, ρίχνοντας το φταίξιμο στον Λεμπρόν Τζέιμς που οι Λέικερς δεν απέκτησαν τον ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν αλλά τον Ράσελ Ουέστμπρουκ:

«Είχα μιλήσει με τον ατζέντη του ΝτεΡόζαν και μου είχε πει ότι ο ΝτεΜάρ ήθελε να αγωνιστεί στους Λέικερς επιστρέφοντας στο σπίτι του. Και αντί να ήταν τώρα στους Μπουλς, θα βρισκόταν στο Λος Άντζελες. Θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτή τη συμφωνία. Όμως χάλασε όταν άρχισε να μιλάει ο Λεμπρόν με τον Ουέστμπρουκ με αποτέλεσμα να γίνει εκείνος παίκτης των Λέικερς και όχι ο ΝτεΡόζαν» είπε ο «Μάτζικ» και συνέχισε:

«Πιστεύω ότι αν παίρναμε τον ΝτεΡόζαν θα είχαμε κρατήσει και τους ρολίστες όπως ο Καρούζο και ο Κάλντγουελ Πόουπ οι οποίοι παίζουν καλή άμυνα. Και έφυγαν. Και γι' αυτό είμαστε τόσο κακή ομάδα αμυντικά. Αν είχαμε πάρει τον Ντερόζαν, θα είχαμε δώσει τον Κούζμα για τον Μπάντι ΧΙλντ και τώρα θα παίζαμε στους τελικούς της Δύσης», ανέφερε. Και έτσι επιβεβαίωσε τις φήμες που θέλουν τον Βασιλιά να έχει σημαντικό λόγο σε ότι κινήσεις και ανταλλαγές κάνουν οι ομάδες του τα τελευταία χρόνια, λειτουργώντας σαν GM κατά κάποιο τρόπο.

Για άλλη μια φορά ο Άντονι Ντέιβις στάθηκε άτυχος και έδειξε πως είναι επιρρεπής στους τραυματισμούς κατά τη διάρκεια μιας σεζόν. Απέναντι στους Τζαζ στα μέσα Φλεβάρη τραυματίστηκε και κάπου εκεί επιβεβαίωσε πως είναι... γυάλινος και έδειξε προς τα που πηγαίνει η σεζόν για τους Λέικερς.

Που θα είχε φτάσει ο Άντονι Ντέιβις αν δεν είχε υποστεί τόσους τραυματισμούς; Ο Ντέιβις έχει χάσει συνολικά πάνω από 180 ματς στην καριέρα του λόγω τραυματισμών και έχει υποστεί πάνω από 50 τραυματισμούς σε κάθε πιθανό και απίθανο σημείο του σώματος του. Οι Λέικερς το ήξεραν αυτό όταν τον πήραν. Ποιοτικός ψηλός που όμως συχνά πυκνά βρίσκεται στα πιτς. Στάθηκαν τυχεροί στη φούσκα, αφού ξεκουράστηκε αρκετό καιρό και τελικά στο Ορλάντο πραγματοποίησε τις κορυφαίες εμφανίσεις της καριέρας του, οδηγώντας παρέα με τον ΛεΜπρόν τους Λέικερς στο πρωτάθλημα.

Μέχρι στιγμής μετρά 23.2 πόντους και 9.8 ασίστ κατά μέσο όρο. Σίγουρα οι Λέικερς περίμεναν καλύτερα πράγματα στο σκοράρισμα από εκείνον. Επιπλέον η πρώτη του Unibrow φαίνεται και σε άλλες δύο κατηγορίες. O Nτέιβις έχει το χειρότερο ποσοστό της καριέρας του σε τρίποντα με 19% και βολές με 71.5%. Δεν είναι στα καλύτερα του και του λείπει η αυτοπεποίθηση που είχε σε προηγούμενες σεζόν.

One last look at a season Lakers fans will want to forget 😬 pic.twitter.com/A59xhdNcKb