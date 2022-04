Ο Στεφ Κάρι ετοιμάζεται να επιστρέψει στα playoffs του NBA και σε μία προπόνηση των Ουόριορς έκανε αυτό που ξέρει καλύτερα: Ευστόχησε σε 11 συνεχόμενα τρίποντα από τη γωνία.

Ο Στεφ Κάρι είναι ανυπόμονος. Θέλει να επιστρέψει στην ενεργό δράση, έχοντας χάσει την τελική ευθεία της κανονικής περιόδου, λόγω ενός τραυματισμού.

Ο Στιβ Κερ έχει τονίσει ότι το πλάνο είναι να αγωνιστεί από την αρχή στη σειρά απέναντι στους Ντένβερ Νάγκετς, αρκεί να αγωνιστεί σε προπονητικό διπλό, χωρίς να αισθανθεί ενοχλήσεις, ενώ είναι δεδομένο ότι θα έχει περιορισμό στα λεπτά συμμετοχής.

Ο Κάρι προπονείται σαν να είναι έτοιμος για τη μεγάλη επιστροφή του. Και κατά τη διάρκεια μίας αλληλουχίας σουτ δεν σταματούσε να ευστοχεί.

Συνολικά μέτρησε 11 συνεχόμενα τρίποντα, αστοχώντας μόνο στο δωδέκατο κατά σειρά.

Δείτε το βίντεο:

The NBA leader in threes does not miss 😉 pic.twitter.com/L0h69G8Bj3