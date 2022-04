O Στεφ Κάρι επιστρεφει στη δράση εκτός συγκλονιστικού απροόπτου στο Game 1 κόντρα στους Νάγκετς στα playoffs.

Σε αναμμένα κάρβουνα ήταν εδώ και καιρό οι Ουόριορς και ο Στιβ Κέρ, αφού δεν γνώριζαν πότε θα επιστρέψει ο Στεφ Κάρι και αν θα προλάβει την πρεμιέρα των playoffs. Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, ο σταρ των Ουόριορς πιθανότατα θα επιστρέψει στο Game 1 κόντρα στους Νάγκετς.

Ο κορυφαίος σουτέρ του πλανήτη βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο για την επιστροφή του, αρκεί να βγάλει χωρίς προβλήματα το προπονητικό διπλό του Γκόλντεν Στέιτ. Όπως όλα δείχνουν φίλαθλοι των πολεμιστών θα τον απολαύσουν ξανά στο παρκέ. O Kάρι έχει να αγωνιστεί από τις 17 Μάρτη και την ήττα των Ουόριορς από τους Σέλτικς, αφού τότε τραυματίστηκε στον αστράγαλο.

Φέτος μετρά 25.5 πόντους, 6.3 ασίστ, 5.2 ριμπάουντ και 38% στα τρίποντα, ενώ στην postseason θα ψάξει το τέταρτο δαχτυλίδι της καριέρας του, καθώς έχει πανηγυρίσει τρεις φορές σε τελικούς κόντρα στους Καβς του ΛεΜπρόν Τζέιμς.

