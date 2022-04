Τεράστια απουσία για τους Μάβερικς στο Game 1 κόντρα στους Τζαζ, αφού ο Λούκα Ντόντσιτς δεν θα αγωνιστεί.

Ο Λούκα Ντόντσιτς συνεχίζει να αντιμετωπίζει πρόβλημα στην αριστερή γάμπα, κάτι που δεν θα του επιτρέψει να ενισχύσει την προσπάθεια των Μάβερικς στο κρίσιμο Game 1 απέναντι στους Τζαζ.

Το Game 1 απέναντι στους Μορμόνους θα γίνει στο Ντάλας το Σάββατο 16 Απριλίου (20:00) και εκεί ο Τζέισον Κιντ θα κληθεί να κάνει τα... μαγικά του, αφού ο Σλοβένος σταρ δεν θα μπορεί να παίξει. H απουσία του Λούκα, θα δώσει περισσότερο χρόνο συμμετοχής στη θέση «1», τόσο στον Τζέιλεν Μπράνσον, όσο και στον Σπένσερ Ντίνγουιντι που καλούνται να... βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά.

Ο Luka Magic έχει αγωνιστεί σε 65 ματς φέτος και μετρά 28.4 πόντους, 9.1 ριμπάουντ και 8.7 ασίστ. Έτσι είναι τρίτος σκόρερ και πέμπτος πασέρ σε ολόκληρο του ΝΒΑ, κάτι που δείχνει και την συνεισφορά του στο παιχνίδι των Μάβερικς.

