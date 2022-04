Οι Χόρνετς έχουν βάλει στο... στόχαστρο τον Ράσελ Ουέστμπρουκ.

Το συμβόλαιο του Ράσελ Ουέστμπρουκ με τους Λέικερς είναι από εκείνα που... καίνε. Ο Russ έχει player option για το καλοκαίρι και από εκείνον θα εξαρτηθεί αν θα παραμείνει στο Λος Άντζελες ή αν θα φύγει σαν ελεύθερος.

Σύμφωνα με τον Marc Stein, οι Χόρνετς βολιδοσκοπούν την κατάσταση και τον παρακολουθούν, αφού τον έχουν στη λίστα τους για να τον αποκτήσουν. Οι... σφήκες που μπήκαν στο play-in τουρνουά και θα διεκδικήσουν είσοδο στα playoffs, θέλουν να βάλουν τον πρώην MVP του ΝΒΑ δίπλα στους νεαρούς αστέρες τους, τον ΛαΜέλο Μπολ και τον Μάιλς Μπρίτζες, δύο παιδιά που συνεργάζονται έξοχα μέσα στη σεζόν, προσφέροντας μας θεαματικές φάσεις πάνω από τη... στεφάνη.

Ο Ουέστμπρουκ δεν βρίσκεται στην καλύτερη κατάσταση της καριέρας του και δέχεται συνεχώς κριτική για τις εμφανίσεις του. Φέτος έχει 18.5 πόντους, 7.4 ριμπάουντ, 7.1 ασίστ με 29.8% στα τρίποντα και 66.7% στις βολές.

The Charlotte Hornets are 'a team to watch' to acquire Russell Westbrook 👀



(via Marc Stein) pic.twitter.com/pcco2RHPrF