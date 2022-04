Ο Σακίλ Ο'Νίλ και η παρέα του στο ΤΝΤ... γλέντησε τους Λέικερς που ετοιμάζουν τις διακοπές τους.

Οι Λέικερς έζησαν την μεγαλύτερη αποτυχία της ιστορίας φέτος και ήδη ετοιμάζονται για πρόωρες διακοπές, αφού περιμένουν απλά να ολοκληρωθεί η regular season.

Θα δουν τα playoffs και το play-in τουρνουά από τον καναπέ, με τους παρουσιαστές του TNT και φυσικά τον Σακίλ Ο΄Νίλ (είχε παρέα και τον Ντουέιν Ουέιντ) να ξεκινούν το... γλέντι. Εμφανίστηκαν με πετσέτες, σωσίβια, μπάλες θαλάσσης, ενώ έφτιαξαν και φωτογραφία στην οποία ο ΛεΜπρόν είναι σε φουσκωτό ντόνατ, ο Ουέστμπρουκ οδηγεί τζετ σκι και τοποθέτησαν τους Καρμέλο, Ντέιβις, Snoop Dogg και Ουίλ Φέρελ πάνω στο banana boat.

Απολαύστε

"1, 2, 3... Cancun!" 😂🌴



Lakers are heading to the offseason



(via @NBAonTNT) pic.twitter.com/eNgQLvvt8f