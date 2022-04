O ΛεΜπρόν Τζέιμς για δεύτερη φορά στην καριέρα του είχε παραπάνω ήττες από νίκες.

Οι Λέικερς απέτυχαν παταγωδώς φέτος και εκεί που ξεκινούσαν από θέση φαβορί, δεν μπήκαν ούτε στο play-in τουρνουά μετά την ήττα από τους Σανς. Φυσικά αυτό επηρέασε και τον ηγέτης τους, ΛεΜπρόν Τζέιμς σε ατομικό επίπεδο.

Ο Βασιλιάς που δεν έχει συνηθίσει να περνά σεζόν με παραπάνω ήττες από νίκες, φέτος το είδε και αυτό να γίνεται χάρη στην κάκιστη απόδοση των λιμνάνθρωπων.

Ο ΛεΜπρόν έχει περισσότερες ήττες από νίκες στα ματς που έπαιξε (33-46), κάτι που έχει να συμβεί από τη rookie season, τότε που μέτρησε 25 νίκες και 31 ήττες. Σίγουρα στο ξεκίνημα της σεζόν δεν θα περίμενε πως θα του συμβεί κάτι τέτοιο. Πλέον διεκδικεί να βγει πρώτος σκόρερ, αλλά χρειάζεται να παίξει σε άλλα δύο παιχνίδια για να μπορεί να το πάρει, αν τερματίσει πρώτος.

An atypical season of losing for LeBron 👀 pic.twitter.com/fs0vSDNwFf