Ο Αλεξέι Ποκουσέφσκι σημείωσε το πρώτο «triple double» της καριέρας του και όπως ήταν λογικό και επόμενο, οι συμπαίκτες του φρόντισαν να τον αποθεώσουν με... μπουγέλο.

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση απέναντι στην ομάδα με το καλύτερο ρεκόρ στο ΝΒΑ και ήταν εκείνος που χάρισε στην Οκλαχόμα μία νίκη που θα θυμάται τόσο εκείνος λόγω του triple double, όσο και οι κάτοικοι της πόλης.

Σε 36 λεπτά συμμετοχής ο Ποκουσέφσκι πέτυχε 17 πόντους έχοντας 4/9 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 10 ριμπάουντ, 12 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ και 6 λάθη. Μάλιστα μετά το τέλος του αγώνα και ενώ έκανε τις καθιερωμένες δηλώσεις, οι συμπαίκτες του, του έκαναν... «ντου» και τον μπουγέλωσαν γι' αυτό το μοναδικό, επίτευγμα!

Η ώρα του μπουγελώματος...

had to cool this man off 🚿@NickAGallo 🎤 @aleksejpokusevs pic.twitter.com/BwQwsBUcYV