Το 2021 οι Μπακς πανηγύρισαν την κατάκτηση του τίτλου στο ΝΒΑ μετά από μια εντυπωσιακή πορεία. Γιάννης Αντετοκούνμπο και Μπρουκ Λόπεζ ήταν πρωταγωνιστές για το Μιλγουόκι, με τον Greek Freak να αναδεικνύεται και MVP τελικών.

Οι δυο τους θυμήθηκαν τα παλιά και είχαν την ευκαιρία να τα... πουν πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης των Μπακς με τους Κλίπερς (εύκολη νίκη της ομάδας του Λέοναρντ), αφού ο Μπρουκ αγωνίζεται πλέον στην ομάδα του Λος Άντζελες. Δίπλα τους ήταν και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο.

Συνομίλησαν σε εξαιρετικό κλίμα και έδειξαν για άλλη μια φορά την πολύ όμορφη σχέση τους. Παρέα συνέθεσαν ένα εξαιρετικό δίδυμο στη ρακέτα των ελαφιών.