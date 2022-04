Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε... παπάδες με 44 πόντους κόντρα στους Νετς και πλέον είναι ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Μπακς.

Πριν από το ματς με τους Νετς, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο χρειαζόταν 40 πόντους για να γίνει ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Μπακς. Και φυσικά όταν βάζει στόχους ο Greek Freak, δεν υπάρχει περίπτωση να αποτύχει.

Ο Greek Freak σταμάτησε στους 44 πόντους στη νίκη των ελαφιών μέσα στο Μπρούκλιν και άφησε στη δεύτερη θέση τον θρύλο Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ.

Άλλο ένα παράσημο για την σπουδαία καριέρα του Έλληνα σταρ, ο οποίος μετά το δαχτυλίδι του πρωταθλητή, το βραβείο MVP τελικών, τα δύο MVP και εκείνο του αμυντικού της σεζόν, έβαλε στη συλλογή ακόμα μια ιστορική διάκριση.

Όταν το κοντέρ έγραψε 42 πόντους, είχε αφήσει πίσω του τον άρχοντα της ραβέρσας και σίγουρα θα θυμάται για πάντα το ιστορικό τρίποντο που τον έφερε στην πρώτη θέση. Πήγε στους 14.212 πόντους, ενώ ο Καρίμ είχε μείνει στους 14.210 με τη φανέλα των Μπακς. Ο Γιάννης δεν σταματά να πατά στις κορυφές, δείχνοντας πως είναι ο απόλυτος κυρίαρχος στο ΝΒΑ, παλεύοντας και φέτος για το βραβείο του MVP με Εμπίντ και Γιόκιτς.

.@Giannis_An34 has passed @kaj33 to become the Bucks All-Time Scoring Leader.



🍾 @MoetUSA pic.twitter.com/8dydPPHYKu