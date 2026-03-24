Mπακς: Τέλος ο Τόμας έναν μήνα μετά την έλευση του
Οι Μπακς δεν τα κατάφεραν ούτε κόντρα στους Κλίπερς και πλέον το play in γίνει άπιαστο όνειρο. Πάντως τα ελάφια κάνουν και αλλαγές στο ρόστερ τους, αποδεσμεύοντας τον Καμ Τόμας.
Πριν από περίπου έναν μήνα τον είχαν υπογράψει, αλλά πλέον αποτελεί παρελθόν από την ομάδα, αφού δεν πρόσφερε τα αναμενόμενα και αποφασίστηκε το τέλος της συνεργασίας των δύο πλευρών.
Ο Καμ Τόμας είχε κάνει ορισμένα εντυπωσιακά ματς με τους Νετς, ωστόσο στα ελάφια είχε 10.7 πόντους με 43% εντός παιδιάς στα 18 ματς που φόρεσε τη φανέλα τους.
The Milwaukee Bucks are waiving Cam Thomas just weeks after signing him, sources tell ESPN. pic.twitter.com/V4BBT2Zf5o— Shams Charania (@ShamsCharania) March 24, 2026
