Η Ένωση Παικτών του NBA τοποθετήθηκε ξεκάθαρα για την υπόθεση του Γιάννη Αντετοκούνμπο και των Μπακς, εκφράζοντας την αντίθεσή της στο ενδεχόμενο να μείνει εκτός δράσης μέχρι το τέλος της σεζόν.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και οι Μπακς βρίσκονται σε ρήξη στις σχέσεις τους, καθώς ο Έλληνας σταρ, όπως αναφέρουν ΜΜΕ από τις ΗΠΑ, δεν συμφωνει με το αίτημα της ομάδας από το Μιλγουόκι να μην αγωνιστεί ο «Greek Freak» το υπόλοιπο της σεζόν.

Ο Αντετοκούνμπο εμφανίστηκε δυσαρεστημένος σε αυτή την προοπτική, ενώ η Ένωση Παικτών του NBA μέσω μηνύματός της στάθηκε ενάντια σε αυτή την πρακτική. Ουσιαστικά, τονίζει ότι το NBA έχει βγάλει έναν κανονισμό που υποχρεώνει τις ομάδες να μην ξεκουράζουν τους παίκτες τους χωρίς λόγο, ώστε να προστατεύεται το θέαμα και η αξιοπιστία του πρωταθλήματος.

Ωστόσο, τονίζεται ότι αυτοί οι κανόνες δεν έχουν νόημα αν δεν εφαρμόζονται σωστά. Αν οι ομάδες συνεχίσουν να μην ελέγχονται, τότε θα εξακολουθήσει και το φαινόμενο του tanking (να χάνουν επίτηδες για καλύτερη θέση στο draft), κάτι που κάνει κακό στο παιχνίδι, στους φιλάθλους και στο ίδιο το προϊόν εκφράζοντας παράλληλα το αίτημα για ουσιαστικές λύσεις και συνεργασία.

Αναλυτικά

«Η Πολιτική Συμμετοχής Παικτών (Player Participation Policy) σχεδιάστηκε από τη λίγκα ώστε να διασφαλίζει την υπευθυνότητα των ομάδων και να εγγυάται ότι όταν ένας All-Star όπως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι υγιής και έτοιμος να παίξει, βρίσκεται στο παρκέ. Δυστυχώς, οι πολιτικές κατά του tanking είναι τόσο αποτελεσματικές όσο και η εφαρμογή τους· οι φίλαθλοι, οι τηλεοπτικοί συνεργάτες και η ίδια η ακεραιότητα του παιχνιδιού θα συνεχίσουν να πλήττονται όσο η ιδιοκτησία των ομάδων μένει ανεξέλεγκτη. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με το NBA για ουσιαστικές νέες προτάσεις που θα αντιμετωπίσουν άμεσα και θα αποθαρρύνουν το tanking».