Πέρκινς: «Ο Γιάννης έχει πάρει τον θρόνο του καλύτερου παίκτη στο ΝΒΑ»

Ο Κέντρικ Πέρκινς υποκλίθηκε στον Γιάννη Αντετοκούνμπο έπειτα από τη μυθική εμφάνιση κόντρα στους Νετς και το ρεκόρ του Greek Freak που ξεπέρασε τον Καρίμ Αμντούλ-Τζαμπάρ.

Ο Κέντρικ Πέρκινς, ο βετεράνος σέντερ ο οποίος έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα με τη φανέλα των Μπόστον Σέλτικς το 2008 και νυν αναλυτής, στάθηκε στην εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο τα ξημερώματα της Παρασκευής 1/4 στο Μπρούκλιν κόντρα στους Νετς του Κέβιν Ντουράντ και του Καϊρί Ίρβινγκ.

Ο Αντετοκούνμπο ήταν συγκλονιστικός, σημειώνοντας 44 πόντους με αποτέλεσμα να προσπεράσει τον Καρίμ Αμντούλ-Τζαμπάρ στην κορυφή της λίστας των σκόρερ των Μιλγουόκι Μπακς στη νίκη της ομάδας του απέναντι στους Νετς. Μάλιστα ο Γιάννης ήταν εκείνος που πέτυχε το τρίποντο της παράτασης και τις βολές της νίκης, υποχρεώνοντας τον Πέρκινς να υποκλιθεί:

«Νομίζω ότι είναι ασφαλές να πούμε ότι ο Γιάννης έχει πάρει ήδη τον θρόνο του ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ ΠΑΙΚΤΗ στο ΝΒΑ! Συνέχισε...»

I think it’s safe to say that Giannis has taken over the throne of being the BEST PLAYER in the NBA!!! Carry the hell on… #RealMambaMentality