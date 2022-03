Ο Καρλ Άντονι Τάουνς έστειλε το δικό του συγκινητικό μήνυμα, για μία επέτειο που δεν θέλει να ξεχάσει. Δεν πρέπει να ξεχάσει.

Η ημερομηνία είναι σημαδιακή. Ο Καρλ Άντονι Τάουνς μπορεί να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του, για να δημιουργήσει μία νέα ανάμνηση. Στις 14 Μαρτίου είναι η ημέρα που οι γονείς του διακομίστηκαν στα επείγοντα περιστατικά του νοσοκομείου JFK στο Νιου Τζέρσεϊ, χτυπημένοι από την covid-19. Και εκεί ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τη μητέρα του, η οποία «έφυγε» από τη ζωή στις 13 Απριλίου.

Ο σέντερ των Μινεσότα Τίμπεργουλβς, λίγες ώρες μετά τους 60 πόντους που σημείωσε, δεν θα μπορούσε να ξεχάσει μία περιπέτεια που του άλλαξε τη ζωή.

«Χθες συμπληρώθηκαν δύο χρόνια από την ημέρα που οι γονείς μου μπήκαν στα επείγοντα περιστατικά του JFK στο Έντισον του Νιου Τζέρσεϊ και διαπιστώθηκε ότι έχουν covid-19. Στο ίδιο νοσοκομείο, όπου η μητέρα μου, μού έδωσε ζωή, την είδα να αφήνει τη ζωή της», έγραψε στον λογαριασμό του στο twitter ο Τάουνς.

Yesterday was two years to the date that my parents walked into the ER at JFK Medical Center in Edison, NJ and were admitted with COVID-19. The same hospital that my mother gave me life, and tragically, the same hospital where I saw her life begin to slip away