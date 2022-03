Ο Καρλ-Άντονι Τάουνς έζησε την κορυφαία βραδιά της καριέρας του κόντρα στους Σπερς και πέτυχε αρκετά ρεκόρ.

Εδώ και πολλά χρόνια ο Καρλ-Άντονι Τάουνς θεωρείται ένας από τους πιο χαρισματικούς σέντερ στο ΝΒΑ, όμως έχει την ατυχία να παίζει σε μια ομάδα που σπάνια μπαίνει στα playoffs. Αυτό όμως φέτος λογικά θα αλλάξει με τη Μινεσότα να στοχεύει στην postseason, έχοντας μπροστάρη τον ΚΑΤ.

Ο ηγέτης των λύκων έκανε ρεκόρ καριέρας κόντρα στους Σπερς, αφού το κοντέρ έγραψε 60 πόντους, σε μια εμφάνιση που αναλύσαμε στο Gazzetta.

Εκτός από αυτό όμως ο Τάουνς... τρέλανε όλα τα κοντέρ με τα πολλά ρεκόρ που πέτυχε και την φοβερή του επίδοση. Aρχικά έγινε ο δεύτερος σέντερ στην ιστορία του ΝΒΑ με 60άρα και τουλάχιστον 15 ριμπάουντ μετά τον Σακίλ Ο'Νίλ.

Επίσης έγινε ο παίκτης με την δεύτερη καλύτερη επίδοση κόντρα σε ομάδα του Πόποβιτς, αφού στην κορυφή βρίσκεται ο Τζέιμς Χάρντεν που είχε 61 κόντρα στο Σαν Αντόνιο. Επιπλέον παρέα με τους Κάρι και Γιανγκ, συμμετείχαν σε βραδιά με 45+άρες σε 3 διαφορετικά ματς, κάτι που δεν έχει ξαναγίνει.

Τέλος με τους 32 πόντους που σκόραρε στην τρίτη περίοδο πέτυχε την 4η καλύτερη επίδοση τα τελευταία 25 χρόνια, με τους Κλέι Τόμπσον, Κέβιν Λοβ και Καρμέλο Άντονι να τον ξεπερνούν.

Karl-Anthony Towns scored 32 points in the 3rd quarter, the 4th-most points in a single quarter over the last 25 seasons.



Klay Thompson (37 in 3rd vs SAC), Kevin Love (34 in 1st vs POR) and Carmelo Anthony (33 in 3rd vs MIN) are the only players with more in that span.