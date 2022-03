Οι Φοίνιξ Σανς αποκτούν με two way συμβόλαιο για το υπόλοιπο της τρέχουσας σεζόν τον Ίφε Λούντμπεργκ, ο οποίος είχε μείνει ελεύθερος από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Μόλις χθες ο Ίφε Λούντμπεργκ τερμάτισε επίσημα τη συνεργασία του με την ΤΣΣΚΑ κι έγινε ο τρίτος παίκτης που αποχωρεί από τον σύλλογο μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Ο Δανός διεθνής combo guard δεν άργησε να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, καθώς ετοιμάζεται να ανοίξει το κεφάλαιο του NBA, με τους Φοίνιξ Σανς να του προσφέρουν two way συμβόλαιο ως το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Όπως μετέδωσε το ESPN, οι δύο πλευρές βρίσκονται σε διαδικασία υπογραφής συμβολαίων, με τον 27χρονο περιφερειακό να είναι έτοιμος για το μεγάλο άλμα στην καριέρα του.

Ο Λούντμπεργκ αγωνίστηκε σε 65 ματς συνολικά υπό τις οδηγίες του κόουτς Δημήτρη Ιτούδη στη Μόσχα, μετρώντας κατά μέσο όρο 10.4 πόντους, 2.4 ριμπάουντ, 2.4 ασίστ και 1.1 κλεψίματα, πανηγυρίζοντας παράλληλα και την κατάκτηση της περσινής VTB League.

Εξάλλου, όπως είχε δηλώσει ο ίδιος ο παίκτης παλαιότερα, το NBA είναι ένα όνειρο. Το οποίο εν τέλει πραγματοποιεί ο πρώην παίκτης των Ζιελόνα Γκόρα και Τενερίφης, μεταξύ άλλων.

