Γνωστό έγινε το διάστημα απουσίας από τα παρκέ του Ντίλον Μπρουκς, έπειτα από τον σοβαρό τραυματισμό του στο αριστερό χέρι.

Ο Ντίλον Μπρουκς στάθηκε τρομερά άτυχος, καθώς υπέστη κάταγμα στο αριστερό του χέρι και θα στερήσει τις υπηρεσίες του στους Φοίνιξ Σανς.

Σύμφωνα με τον έγκριτο δημοσιογράφο του ESPN, Σαμς Σαράνια, ο Καναδός, αναμένεται να μείνει εκτός δράσης από τέσσερις έως έξι εβδομάδες. Πρόκειται για ένα τεράστιο πλήγμα για την ομάδα του Φοίνιξ, αφού ο Μπρουκς αποτελούσε το βασικό... γρανάζι της στην προσπάθειά της να μπει στα play-offs και να κάνει μια καλή πορεία.

Ο 30χρονος φόργουορντ την τρέχουσα αγωνιστική χρονιά μετράει μ.ο 20.9 πόντους και 3.7 ριμπάουντ ανά παιχνίδι και η απουσία του θα είναι κομβική.

Η ανακοίνωση του Σαμς Σαράνια:

«Χρονοδιάγραμμα επιστροφής για τον γκαρντ των Σανς, Ντίλον Μπρουκς, αφού υπέστη ένα σπασμένο αριστερό χέρι: 4 έως 6 εβδομάδες, λένε πηγές στο ESPN».