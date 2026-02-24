Μπρουκς: Εκτός έως και έξι εβδομάδες!
Ο Ντίλον Μπρουκς στάθηκε τρομερά άτυχος, καθώς υπέστη κάταγμα στο αριστερό του χέρι και θα στερήσει τις υπηρεσίες του στους Φοίνιξ Σανς.
Σύμφωνα με τον έγκριτο δημοσιογράφο του ESPN, Σαμς Σαράνια, ο Καναδός, αναμένεται να μείνει εκτός δράσης από τέσσερις έως έξι εβδομάδες. Πρόκειται για ένα τεράστιο πλήγμα για την ομάδα του Φοίνιξ, αφού ο Μπρουκς αποτελούσε το βασικό... γρανάζι της στην προσπάθειά της να μπει στα play-offs και να κάνει μια καλή πορεία.
Ο 30χρονος φόργουορντ την τρέχουσα αγωνιστική χρονιά μετράει μ.ο 20.9 πόντους και 3.7 ριμπάουντ ανά παιχνίδι και η απουσία του θα είναι κομβική.
Η ανακοίνωση του Σαμς Σαράνια:
«Χρονοδιάγραμμα επιστροφής για τον γκαρντ των Σανς, Ντίλον Μπρουκς, αφού υπέστη ένα σπασμένο αριστερό χέρι: 4 έως 6 εβδομάδες, λένε πηγές στο ESPN».
Return timetable for Suns guard Dillon Brooks after suffering a broken left hand: 4 to 6 weeks, sources tell ESPN. https://t.co/X5Tj8cV9Wh— Shams Charania (@ShamsCharania) February 23, 2026
