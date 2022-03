Νέλσον σε Πόποβιτς: «Είμαι ο... παλιόφιλός σου, ανυπομονούσα να έρθει αυτή η μέρα» (vid)

Ο Ντον Νέλσον έδωσε το δικό του μήνυμα στον φίλο του, Γκρεγκ Πόποβιτς, μετά και την τελευταία του νίκη που τον άφησε στην δεύτερη θέση της λίστας με τους κορυφαίους προπονητές.

Ο Ντον Νέλσον κατείχε την πρώτη θέση στη λίστα με τις περισσότερες νίκες προπονητών στην ιστορία του ΝΒΑ. Αυτό έμελλε να αλλάξει τα ξημερώματα του Σαββάτου (12/03) μετά την επικράτηση των Σπερς επί των Τζαζ, με τον Γκρεγκ Πόποβιτς να συγκεντρώνει πλέον 1.336 νίκες και να προσπερνά τον... παλιόφιλό του.

Ο Νέλσον θέλησε να στείλει το μήνυμά του στον Πόποβιτς μέσω βίντεο στο οποίο είπε χαρακτηριστικά: «Γεια σου Pop, είναι ο... παλιόφιλός σου ο Nellie εδώ. Απλά θέλω να ξέρεις πόσο περήφανος είμαι για όλα τα επιτεύγματά σου και όλα τα εκπληκτικά πράγματα που έχεις κάνει για το μπάσκετ παγκοσμίως.

Αλλά είμαι περισσότερο περήφανος για αυτό που έκανε και με άφησες στην δεύτερη θέση με τις περισσότερες νίκες. Είμαι τόσο περήφανος που το έκανες, ανυπομονούσα να έρθει αυτή η μέρα και θέλω να ξέρεις ότι ως ένας από τους καλύτερους φίλους μου σου εύχομαι το καλύτερο για τα χρόνια που σου απομένουν στο ΝΒΑ».

