Νίκη-γιορτή για ολόκληρο το ΝΒΑ αυτή των Σπερς επί των Τζαζ με 104-102 από βολές του Μάρεϊ, αφού ο Γκρεγκ Πόποβιτς είναι και επίσημα ο προπονητής με τις περισσότερες νίκες στην ιστορία του ΝΒΑ φτάνοντας τις 1.336.

Μπορεί η μεγαλύτερη και ιστορικότερη νίκη στην καριέρα του Γκρεγκ Πόποβιτς να μην ήρθε απέναντι στους Ράπτορς, ωστόσο οι παίκτες του έκαναν τα αδύνατα δυνατά για να το πετύχουν με αντίπαλο τους Τζαζ στο AT&T Center στο Σαν Αντόνιο.

Τα «σπιρούνια» με οδηγό το τελευταίο δωδεκάλεπτο (40-28) πραγματοποίησαν μία σπουδαία ανατροπή επιστρέφοντας από το -15 (66-81) με αποτέλεσμα ο Σέρβος τεχνικός να γίνει ο πολυνίκης προπονητής στην ιστορία της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη προσπερνώντας τον Ντον Νέλσον για τα 1.336 θετικά αποτελέσματα.

The all-time winningest coach in NBA history.



Congrats on No. 1336, Coach Pop!