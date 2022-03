Ο Κέβιν Ντουράντ είναι έτοιμος για την επιστροφή του στο παρκέ, αφού σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες δεν δηλώθηκε μεταξύ των απόντων για το ματς με τους Χιτ (04/03).

Ο KD στάθηκε άτυχος στο παιχνίδι με τους Πέλικανς στα μέσα Ιανουαρίου όταν ο συμπαίκτης του, Μπράουν, έπεσε πάνω του όταν προσγειώθηκε άτσαλα στο παρκέ και προκάλεσε τον τραυματισμό του στο αριστερό γόνατο.

Ο σούπερ σταρ του Μπρούκλιν υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, η οποία υπέδειξε διάταση στο σημείο, με τον σταρ των Νετς να ακολουθεί θεραπεία. Σε εκείνο το διάστημα ο Ντουράντ αναγκάστηκε να χάσει δεύτερο σερί All Star Game, ενώ είδε το Μπρούκλιν σε... κρίση!

Στις 26 Φεβρουαρίου, ο Στιβ Νας δήλωνε πως ο KD θα επιστρέψει σύντομα και μία εβδομάδα αργότερα, αυτό μοιάζει να επιβεβαιώνεται. Το απουσιολόγιο της ομάδας για τον αγώνα με τους Μαϊάμι Χιτ (ξημερώματα Παρασκευής 04.03) δεν περιέχει το όνομά του και οι Νετς περιμένουν την μεγάλη επιστροφή του ηγέτη τους δίπλα στα νέα πρόσωπα.

