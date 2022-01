Ο Κέβιν Ντουράντ στάθηκε άτυχος κόντρα στους Πέλικανς, αφού τραυματίστηκε στο αριστερό γόνατο.

Καθόλου καλά δεν είναι τα νέα για τους Νετς και ειδικότερα για τον Κέβιν Ντουράντ. Ο κορυφαίος παίκτης του Μπρούκλιν τραυματίστηκε στο αριστερό γόνατο απέναντι στους Πέλικανς, αφού ο συμπαίκτης του, Μπράουν έπεσε πάνω του όταν προσγειώθηκε άτσαλα στο παρκέ. Έδειξε να πονάει και αποχώρησε από το ματς.

Ο KD θα υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία σήμερα (16/1) και οι Νετς βρίσκονται σε αναμμένα κάρβουνα, αφού περιμένουν με αγωνία τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Να θυμίσουμε πως ο KD έχασε μια σεζόν λόγω της ρήξης αχίλλειου στους τελικούς του ΝΒΑ του 2019 κόντρα στους Ράπτορς.

Ας ελπίσουμε πως δεν θα είναι κάτι σοβαρό για τον KD και θα επιστρέψει γρήγορα.

KD limped to the locker room after an apparent knee injury.



Hope he's ok 🙏 pic.twitter.com/SiXVMjzI90