Ο Κέβιν Ντουράντ επιστρέφει! Σύμφωνα με τον Στιβ Νας, ο KD αναμένεται να φορέσει ξανά τη φανέλα των Μπρούκλιν Νετς την επόμενη εβδομάδα.

Η απουσία του Κέβιν Ντουράντ... διέλυσε τους Μπρούκλιν Νετς. Ο KD, μετά τον τραυματισμό του στο γόνατο, έχασε 18 ματς των Νετς, με την ομάδα του Στιβ Νας να καταρρέει (4-14 το ρεκόρ χωρίς τον Ντουράντ) και να βρίσκεται από τις πρώτες θέσεις της Ανατολής, σε αυτές του τουρνουά play-in.

Τα προβλήματα των Νετς φαίνεται να λιγοστεύουν. Ο Γκόραν Ντράγκιτς θα κάνει ντεμπούτο απόψε κόντρα στους Μιλγουόκι Μπακς, ο Μπεν Σίμονς πλησιάζει στη δική του πρώτη φορά και ο Ντουράντ γυρίζει την επόμενη εβδομάδα!

Αυτό υποστήριξη ο προπονητής των Νετς, Στιβ Νας, μιλώντας στους εκπροσώπους του Τύπου πριν την αναμέτρηση με τους Μπακς.

Kevin Durant injury update: Nets star expected to return to lineup next weekhttps://t.co/3AsFLy9HDn