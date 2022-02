O έγκυρος Σαμς Σαράνια τόνισε πως δεν βλέπει κάποιο σενάριο αποχώρησης του ΛεΜπρόν από τους Λέικερς.

Τις τελευταίες ώρες υπάρχουν σενάρια αποχώρησης του ΛεΜπρόν Τζέιμς από τους Λέικερς μέσα στους επόμενους μήνες. Σύμφωνα με το Bleacher Report, ο ΛεΜπρόν θα αναζητήσει τρόπο να φύγει από τους Λέικερς, αν δεν ανανεώσει το καλοκαίρι του 2022. Ο Βασιλιάς έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2023, όμως πρόσφατα δήλωσε πως θέλει να παίξει με τον γιο του στο μέλλον, όταν αυτός μπει στο ΝΒΑ.

Με όλα αυτά δεν συμφωνεί ο έγκυρος Σαμς Σαράνια. Ο insider της λίγκας συνομίλησε με τον μάνατζερ του Βασιλιά, Ριτς Πολ, ο οποίος του είπε πως δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα του παίκτη με την ομάδα ή τον GM Πελίνκα. «Προσωπικά δεν βλέπω σενάριο που να θέλει τον ΛεΜπρόν μακριά από τους Λέικερς και να πηγαίνει στους Καβς. Το πλάνο του είναι να παραμείνει στο LA και στο μέλλον».

Μένει να δούμε τι θα γίνει τελικά με τους Λέικερς και τον ΛεΜπρόν, ο οποίος είναι το πιο καυτό θέμα της λίγκας και με τις δηλώσεις του στο All Star Game βοήθησε προς αυτή την κατεύθυνση. Πάντως στον οργανισμό των λιμνάνθρωπων δεν υπάρχει ηρεμία αυτή τη στιγμή.

"I personally don't see a scenario where LeBron James is bolting from the Lakers to the Cavs.. from everything I've been told his plan is to be a Laker for the foreseeable future" ~@ShamsCharania#PMSLive pic.twitter.com/rIMYixubOv