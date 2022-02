Το καλοκαίρι θα ξεκαθαρίσουν πολλά για το μέλλον του ΛεΜπρόν Τζέιμς στους Λέικερς.

Όπως γράφουν Μέσα των ΗΠΑ ο ΛεΜπρόν Τζέιμς είναι δυσαρεστημένος με την κινητικότητα των Λέικερς στην trade deadline, αφού δεν έγινε καμιά ενέργεια για να ενισχυθεί η ομάδα. Η σεζόν 2021-22 δεν έχει πάει όπως την περίμεναν οι Λέικερς, αφού το trade που τους έδωσε τον Ράσελ Ουέστμπρουκ δεν βγήκε. Επίσης και ο Άντονι Ντέιβις δεν έχει σταματήσει να ταλαιπωρείται από τραυματισμούς.

Σύμφωνα με το Bleacher Report, ο ΛεΜπρόν θα αναζητήσει τρόπο να φύγει από τους Λέικερς, αν δεν ανανεώσει το καλοκαίρι του 2022. Ο Βασιλιάς έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2023, όμως πρόσφατα δήλωσε πως θέλει να παίξει με τον γιο του στο μέλλον, όταν αυτός μπει στο ΝΒΑ. Κάτι που σημαίνει πως θα μείνει ελεύθερος το καλοκαίρι του 2023 και δεν θα ψάξει για νέα ομάδα.

Οι λιμνάνθρωποι ξέρουν καλά πως δεν τους συμφέρει να χάσουν τον ΛεΜπρόν χωρίς κάποιο αντίτιμο και ίσως επιδιώξουν να τον ανταλλάξουν κάποια στιγμή στην επόμενη σεζόν. Φέτος ο ηγέτης των Λέικερς εντυπωσιάζει με 29.1 πόντους, 7.9 ριμπάουντ και 6.5 ασίστ κατά μέσο όρο.

Jake Fischer: If Lebron doesn’t extend with Lakers this summer, I think he’s as good as gone



Via Halftime app