Ο ΛαΜέλο Μπολ όχι μόνο συμμετείχε στο All Star Game στη δεύτερη χρονιά παρουσίας του στο ΝΒΑ, αλλά έγραψε και ιστορία ως ο τέταρτος νεότερος παίκτης που αγωνίζεται στο μεγάλο event.

Στην πρώτη του σεζόν στην κορυφαία μπασκετική Λίγκα, ο ΛαΜέλο Μπολ αναδείχθηκε Rookie of the Year. Συνέχισε να... πείθει με τις εμφανίσεις του όντας από τα βασικά κλειδιά των Χόρνετς και ως «δευτεροετής» κέρδισε μία θέση στο All Star Game του 2022!

O 20χρονος σταρ δεν σταματά να καταγράφει επιτεύγματα μέχρι στιγμής στο NBA. Στην γιορτή του Σαββατοκύριακου των... αστέρων και συγκεκριμένα τα ξημερώματα της Δευτέρας (21/02) πατώντας το παρκέ με την φανέλα της Team Durant έγραψε ιστορία.

Έγινε ο 4ος νεότερος παίκτης που αγωνίστηκε ποτέ σε All Star Game, αφού ο Μπολ είναι 20χρονών και 182 ημερών.

Πρώτος στην σχετική λίστα είναι ο Κόμπι Μπράιαντ, ο οποίος έλαβε μέρος όταν ήταν μόλις 19χρονών και 169 ημερών, ακολουθεί ο Λεμπρόν Τζέιμς (20χρονών και 52 ημερών) και τρίτος «φιγουράρει» ο Μάτζικ Τζόνσον (20χρονών και 173 ημερών).

Στο ντεμπούτο του ως All Star o Μπολ ολοκλήρωσε τον αγώνα με 18 πόντους, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 3 κλεψίματα στον χρόνο που έμεινε στο παρκέ.