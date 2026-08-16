Οι αφίξεις συνεχίζονται στο στρατόπεδο του Ηρακλή, καθώς ο Χασάν Ντιαρά έγινε ο τέταρτος παίκτης που πάτησε σήμερα (16/08) το... πόδι του επί ελληνικού εδάφους.

Χασάν Ντιαρά ο... τέταρτος για τον Ηρακλή! Ο Αμερικανός γκαρντ προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» και μετά τους Μέλβιν, Σύλλας και Χάτσον θα είναι και αυτός στη διάθεση του Ζόραν Λούκιτς ενόψει της προετοιμασίας του Γηραιού.

Ο 24χρονος αθλητής την περυσινή χρονιά αγωνίστηκε στις Μακάμπι Ρανανά (Ισραήλ) και Γιουβέντους Ουτένα (Λιθουανία). Έχει αναδειχθεί δύο φορές πρωταθλητής στο NCAA. Την περασμένη σεζόν είχε κατά μέσο όρο 11 πόντους, 3.4 ριμπάουντ και 3.9 ασίστ.

Διακρίνεται για την έφεση στο σκοράρισμα αλλά και την οργάνωση του παιχνιδιού. Είναι προσηλωμένος και στα αμυντικά του καθήκοντα και θα αποτελέσει μια πολύτιμη λύση για την ομάδα της Θεσσαλονίκης.