Team LeBron και Team Durant μοίρασαν θέαμα στο κοινό που παρακολούθησε το All Star Game, με τον Στεφ Κάρι να σπάει όλα τα κοντέρ με 50 πόντους και 16 τρίποντα.

Το All Star Game του Κλίβελαντ ολοκληρώθηκε, με την Team LeBron να επικρατεί με 163-161 της Team Durant χάρη σε ρεσιτάλ του απίθανου Κάρι που μέτρησε 50 πόντους με ρεκόρ τριπόντων (16).

Για τους νικητές ο Κάρι είχε 50 με 16 τρίποντα, εξαιρετικός και ο Γιάννης με 30, 12 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ 24 είχε ο ΛεΜπρόν. Στον αντίποδα 36 με 10 ριμπάουντ είχε ο Εμπίντ, ο Μπούκερ πέτυχε 20 πόντους και ο Μάρεϊ 17.

Στο ημίχρονο έγινε και η τελετή με τους 75 κορυφαίους παίκτες ever, με τον Greek Freak να είναι στη λίστα.

Το ματς

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ξεκίνησε το All Star Game με καρφώματα, ενώ και ο Μοράντ το πήγε σε άλλο επίπεδο με την πτήση του. Τα τρίποντα έδιναν και έπαιρναν με το σκορ της πρώτης περιόδου να είναι 47-45.

O Γκάρλαντ είχε κέφια για την Team LeBron και έφτασε τους 10 πόντους στο ματς, στο ξεκίνημα του δεύτερου δωδεκαλέπτου. Ο Κάρι άρχισε να ζεσταίνεται, φτάνοντας τα 6/8 τρίποντα και δείχνοντας τα… δόντια του. Μάλιστα τελείωσε το ημίχρονο με 8/11 τρίποντα και 24 πόντους. Ο Γιάννης είχε 12 με 5 ριμπάουντ στο ημίχρονο.

Ο Κάρι το πήρε προσωπικά και τα διέλυσε όλα, φτάνοντας τα 16 τρίποντα και κάνοντας ρεκόρ στην ιστορία του ΝΒΑ, ενώ πλησίασε και την καλύτερη επίδοση ever σε All Star Game με την 50άρα του. Ο Γιάννης σκόραρε για το 137-136. Το δωδεκάλεπτο έληξε στο 139-138, αρα ο στόχος πήγε στο 163 (+24 λόγω Κόμπι Μπράιαντ). Εκεί ο Λαβίν μείωσε σε 161-160, όμως ο ΛεΜπρόν με δύσκολο fadeaway έδωσε τη νίκη στην ομάδα του που παραμένει αήττητη στα All Star Game.

Για άλλη μια σεζόν είχαμε φινάλε-θρίλερ, με τον Στεφ να κλέβει την παράσταση, αφού το έκανε να μοιάζει τόσο απλό. Έβαλε 16 τρίποντα σε ένα ματς ο αθεόφοβος.

Team Durant-Τeam LeBron: 45-47, 94-93, 139-138, 161-163