Σύμφωνα με δημοσίευμα από το εξωτερικό, ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για τον Άντονι Μουσάμπα της Φενέρμπαχτσε.

Την ώρα που στον ΠΑΟΚ υπάρχουν έντονες αναταράξεις από τις αντιδράσεις των φίλων του για την παραχώρηση του Γιάννη Κωνσταντέλια στη Μπορούσια Ντόρτμουντ, τα πρώτα ονόματα για την αντικατάστασή του άρχισαν να κάνουν την εμφάνισή τους.

Ο λόγος για τον Άντονι Μουσαμπά της Φενέρμπαχτσε, που συνέδεσε με τον «δικέφαλο του βορρά» ο Τούρκος δημοσιογράφος Φερουντούν Νιγκντελιόγλου, ο οποίος ανέφερε πως υπάρχει ενδιαφέρον για τον 25χρονο Ολλανδοκονγκολέζο αριστερό εξτρέμ.

Εκείνος μετακόμισε στη Φενέρμπαχτσε το περασμένο καλοκαίρι αντί 5 εκατ. ευρώ από τη Σαμσουνσπόρ κι έπαιξε σε 45 παιχνίδια ξεπερνώντας τα 3 χιλ. λεπτά σκοράροντας συνολικά οκτώ γκολ και δίνοντας δέκα ασίστ.

Φέτος, έχει μείνει στον πάγκο δύο από τα πρώτα τρία ματς της ομάδας του, στο άλλο μπήκε ως αλλαγή και στα επόμενα δύο έλειψε ελέω τραυματισμού.

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