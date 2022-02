Ο Στεφ Κάρι έδειξε ξανά ότι είναι εξωγήινος και έβαλε 16 τρίποντα στο All Star Game. Αδιανόητα πράγματα.

Είναι ο κορυφαίος σουτέρ της ιστορίας και το έδειξε και στο All Star Game. Ο απίθανος, ο ασταμάτητος Στεφ Κάρι πήρε φωτιά στην γιορτή των κορυφαίων και πέτυχε 16 τρίποντα παρακαλώ Ότι και να πεις για τον παίκτη αυτό είναι λίγο. Μάλιστα το προηγούμενο ρεκόρ τριπόντων ήταν 9 (του Πολ Τζορτζ) σε All Star Game, όμως το διέλυσε.

Μάλιστα ξεπέρασε και το ρεκόρ σε ματς ΝΒΑ που το κρατούσε ο Κλέι Τόμπσον με 14. Αδιανόητα αυτά που κάνει αυτό το χαρισματικό παιδί.

Απίθανος ο Στεφ

💦 Steph Curry splashed 8 threes in the first half to set the record for most threes in a #NBAAllStar half!



Steph has 24 points in the first half!



Watch #NBAAllStar LIVE NOW on TNT & TBS pic.twitter.com/keeU12y7AP