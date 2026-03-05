LIVE το ΝΒΑ στο Gazzetta
Η δράση στο ΝΒΑ συνεχίζεται τα ξημερώματα της Πέμπτης 5/3 με έξι αγώνες και το Gazzetta σας μεταφέρει τη διακύμανση των αναμετρήσεων.
Το πρόγραμμα
2:00 Νικς-Θάντερ
2:30 Σέλτικς-Χόρνετς
2:30 Σίξερς-Τζαζ
3:00 Γκρίζλις-Μπλέιζερς
4:30 Μπακς-Χοκς
5:30 Κλίπερς-Πέισερς
