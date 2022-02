O Γιάννης Αντετοκούνμπο ξεκίνησε ορεξάτος το All Star Game.

Από νωρίς έδειξε τις διαθέσεις του στο All Star Game ο Αντετοκούνμπο. Ο Γιάννης κάρφωνε δίχως έλεος και τρέλανε το κοινό που βρίσκεται στο Κλίβελαντ.

Απολαύστε τρία καρφώματα του Greek Freak στο ξεκίνημα

Giannis starting things off right for #TeamLebron . pic.twitter.com/ufzlw7jqB8

What goes up, must go down. pic.twitter.com/8d3Qpvf6y9