Η Λίγκα έκανε μία...ειδική υποχώρηση στην περίπτωση του Κάρλ -Άντονι Τάουνς και του επέτρεψε να φορέσει την αλυσίδα της νικημένης από τον κορονοϊό μητέρας του στον διαγωνισμό τριπόντων.

Στα τέλη Μαρτίου του 2020, η Τζακλίν Τάουνς έπεσε σε κώμα έχοντας νοσήσει από κορονοϊό. Ο σταρ της Μινεσότα μιλώντας για το περιστατικό είχε συγκλονίσει με τα λόγια του, ενώ λίγο καιρό αργότερα «λύγισε» χάνοντας τελικά τη μητέρα του που νικήθηκε από την Covid-19.

Ο Τάουνς που έχει στο πλευρό του την υπόλοιπη οικογένειά του σε κάθε βήμα που κάνει, ζήτησε από το ΝΒΑ να φορέσει την αλυσίδα της μητέρας του κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού τριπόντων. Οι κανονισμοί που έχει ορίσει η Λίγκα είναι πολύ συγκεκριμένοι και δεν είναι εύκολο να καταπατηθούν. Ωστόσο, η περίπτωση ήταν ειδική και οι υπεύθυνοι αποφάσισαν να κάνουν μία υποχώρηση στο συγκεκριμένο γεγονός.

Ο Καρλ-Άντονι με το τέλος της διαδικασίας ήταν ο μεγάλος νικητής! Σκόραρε 29 πόντους κάνοντας ρεκόρ για τους τελικούς του θεσμού και ευχαρίστησε το ΝΒΑ για την εν λόγω κίνηση.

