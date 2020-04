O «ΚΑΤ» είχε συγκλονίσει όταν μίλησε δημόσια για την κατάσταση της υγείας της μητέρας του, Ζακλίν που έπεσε σε «κώμα» στα τέλη Μαρτίου.

Η μητέρα του άσου των Τίμπεργουλβς προσβλήθηκε από τον κορονοϊό και νοσηλεύτηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας ωστόσο δεν τα κατάφερε σε αυτή τη μάχη…

Karl-Anthony Towns' mother, Jacqueline Towns, has passed away due to coronavirus, the Timberwolves say.

