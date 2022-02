To Super Bowl βγήκε... ξινό στον Ντρέιμοντ Γκριν, αφού την ώρα που παρακολουθούσε τον τελικό του NFL, άγνωστοι του αφαίρεσαν πράγματα αξίας τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου δολαρίων!

Για τον Ντρέιμοντ Γκριν η απώλεια ενός εκατομμυρίου μοιάζει με σταγόνα στον... ωκεανό. Ωστόσο, ο τρόπος που τα χρήματα χάθηκαν από τα μάτια του μοιάζει κινηματογραφικός.

Ο φόργουορντ των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, ο οποίος είναι εκτός αγωνιστικής δράσης λόγω τραυματισμού, παρακολούθησε το Super Bowl που έγινε στο Λος Άντζελες.

Και την ίδια στιγμή, το σπίτι που έχει στην ίδια πόλη έγινε στόχος ληστών. Αυτοί αφαίρεσαν ρολόγια, κοσμήματα και άλλα αντικείμενα, με την αξία τους να ξεπερνάει το ένα εκατομμύριο δολάρια, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο TMZ.

Οι ληστές παραβίασαν ένα παράθυρο για να εισέλθουν στην κατοικία του Γκριν, ο οποίος επιλέχθηκε και στο All Star Game του Κλίβελαντ, αλλά εξαιτίας του τραυματισμού του δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί.

Μάλιστα, σύμφωνα με ενημέρωση των Ουόριορς, ακόμη δεν υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία για την επιστροφή του.

Report: Draymond Green’s house robbed of over $1 million in belongings during Super Bowl weekend https://t.co/0byctrrZgJ