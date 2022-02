Σύμφωνα με το ESPN, οι Μιλγουόκι Μπακς έχουν την πιο επιθετική προσέγγιση στον Γκόραν Ντράγκιτς, ωστόσο στο κόλπο της απόκτησής του έχουν μπει άλλες τέσσερις ομάδες.

Οι Μιλγουόκι Μπακς εξακολουθούν να είναι το φαβορί για την απόκτηση του Γκόραν Ντράγκιτς, ο οποίος εξακολουθεί να είναι στην αγορά των ελεύθερων.

Σύμφωνα με το ESPN, η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο έχει εφαρμόσει την πιο επιθετική προσέγγιση στον Σλοβένο, προσφέροντας στον Ντράγκιτς όχι μόνο την ευκαιρία να παίξει σε μία με στόχο, αλλά να έχει και συγκεκριμένο πολύτιμο ρόλο.

Εκτός απ' τους πρωταθλητές, στο κόλπο για την απόκτησή του βρίσκονται οι δύο ομάδες του Λος Άντζελες, οι Κλίπερς και οι Λέικερς, με τους τελευταίους να μπαίνουν αργά στη διεκδίκησή του. Επίσης τον διεκδικούν τόσο οι Σικάγο Μπουλς, όσο και οι Μπρούκλιν Νετς.

Report: Lakers and 4 others teams pursuing Goran Dragic on buyout market https://t.co/GrlwAtIN3L