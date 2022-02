Οι Μπακς θέλουν να καλύψουν το κενό του Πατ Κόνατον με τον πολύπειρο Γκόραν Ντράγκιτς.

Mπορεί ο Γκόραν Ντράγκιτς να πήγε στους Σπερς με ανταλλαγή, όμως δεν φαίνεται να μένει στο Σαν Αντόνιο. Ο Σλοβένος γκαρντ θα φύγει με buyout και είναι περιζήτητος, αφού Λέικερς, Κλίπερς, Μπακς, Μπουλς, Νετς και Ουόριορς αναμένεται να δώσουν μάχη για την απόκτηση του.

Πάντως σύμφωνα με τον Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, οι Μπακς θα έχουν μεγάλη ευκαιρία για να τον αποκτήσουν και να δώσει λύσεις στην περιφέρεια. Μετά την αποχώρηση του Ντοντε Ντιβιτσέντζο και τον τραυματισμό του Πατ Κόνατον, τα ελάφια έχουν γίνει πολύ πιο επιθετικοί στη διεκδίκηση του Σλοβένου και τον θέλουν στο Μιλγουόκι.

Τη φετινή σεζόν έχει αγωνιστεί στο Τορόντο σε 5 ματς με 8 πόντους και 1.8 ασίστ κατά μέσο όρο. To 2020 ήταν εκ των πρωταγωνιστών των Χιτ στην πορεία μέχρι τους τελικούς του ΝΒΑ στη φούσκα του Ορλάντο, ενώ έκανε μεγάλα ματς για να αποκλείσει το Μαϊάμι τους Μπακς την ίδια σεζόν.

Milwaukee Bucks guard Pat Connaughton will undergo surgery to repair a fractured fourth metacarpal on his right hand Monday and is expected to return to the lineup before the end of the regular season, sources tell ESPN.