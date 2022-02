O ΛεΜπρόν Τζέιμς συνέχισε τα ρεκόρ και με τους Τζαζ.

Δεν πτοήθηκε από τον σοβαρό τραυματισμό του Άντονι Ντέιβις ο ΛεΜπρόν Τζείμς. Μέτρησε 33 πόντους, 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ, οδηγώντας τους Λέικερς σε νίκη επί των Τζαζ.

Ο Βασιλιάς έφτασε το 23ο σερί ματς με 25+ πόντους, κάτι που του επέτρεψε να ισοφαρίσει την καλύτερη επίδοση της σεζόν του Τζοέλ Εμπίντ. Επιπλέον έπιασε τον Έλτζιν Μπέιλορ για τις περισσότερες σερί 25άρες στη regular season για παίκτη των Λέικερς.

Ο ηγέτης των λιμνάνθρωπων είναι σε εξαιρετική κατάσταση και παλεύει να κρατήσει μόνος του την ομάδα σε τροχιά play in τουρνουά γιατί πλέον το πράγμα αρχίζει και δυσκολεύει για την ομάδα του Βόγκελ.

Τον Φλεβάρη δεν έχει πέσει κάτω από 26 πόντους ο ΛεΜπρόν σε 5 ματς, ενώ τον Γενάρη είχε 30+ πόντους στα 7 από τα 12 ματς των Λέικερς.

LeBron James records his 23rd consecutive game with 25 points or more, tying Joel Embiid for the longest such streak this season.



He also ties Elgin Baylor for the longest single-season streak of 25 points or more by a Laker. pic.twitter.com/ZCAd7RGpuy