O Άντονι Ντέιβις στάθηκε άτυχος ξανά.

Δεν μπορεί να κρατηθεί μακριά από τραυματισμούς ο Άντονι Ντέιβις. Ο Unibrow έπεσε άτσαλα στο ματς των Λέικερς με τους Τζαζ και πάτησε το πόδι του Γκομπέρ. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να γυρίσει τον δεξί του αστράγαλο και να αποχωρήσει υποβασταζόμενος από το παιχνίδι.

Το πόδι του γύρισε πολύ άσχημα και οι λιμνάνθρωποι βρίσκονται σε αναμμένα κάρβουνα, αφού τα πράγματα δεν δείχνουν καλά. Πάντως θα περιμένουν τις εξετάσεις για δουν πόσο θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης ο Ντέιβις.

Δείτε τον τραυματισμό του

Anthony Davis suffers a nasty ankle injury and collapses right away during Lakers-Jazz.



AD had to be helped off the court and couldn't put any pressure on his ankle.pic.twitter.com/QRHyMlvgrA