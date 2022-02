Ο Τζοέλ Εμπίντ πήγε για την κίνηση-σήμα κατατεθέν του Χάρντεν, αλλά τα έκανε θάλασσα.

Ο Τζέιμς Χάρντεν δίδαξε το stepback, την αγαπημένη του κίνηση στον Τζοέλ Εμπίντ, ωστόσο μάλλον ο Καμερουνέζος χρειάζεται καιρό ακόμα για να το εκτελέσει σωστά. Ο Jojo πήγε να το κάνει απέναντι στους Σίξερς, όμως τα έκανε μαντάρα και υπέπεσε σε βήματα. Δεν του τα έμαθε σωστά ο Μούσιας φαίνεται.

Οι φίλοι της Φιλαδέλφεια θέλουν να δουν μαζί στο παρκέ Χάρντεν και Εμπίντ, αφού ο Μούσιας δεν έχει κάνει ακόμα το ντεμπούτο του με την νέα του ομάδα.

Δείτε τη φάση

Embiid really tried to imitate Harden’s stepback 😭 pic.twitter.com/sVldtLdig1