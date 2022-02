Ο Τζέιμς Χάρντεν δεν πρόλαβε τη διορία για το opt-in με τους Σίξερς για τη σεζόν 2022-23.

Σε... αναμμένα κάρβουνα θα πρέπει να βρίσκονται οι Σίξερς μετά τα τελευταία δεδομένα. Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, ο Τζέιμς Χάρντεν δεν πρόλαβε την διορία για να υπογράψει τη συμφωνία για το opt-in με τους Σίξερς της σεζόν 2022-23.

Τι σημαίνει αυτό; Πως θα είναι ελεύθερος το καλοκαίρι και έτσι δεν είναι εξασφαλισμένοι οι Σίξερς, όπως πίστευαν όλοι στη λίγκα.. Ο Μούσιας θα πρέπει να περιμένει το καλοκαίρι για να κάνει opt-in ή opt-out ή να υπογράψει νέα συμφωνία. Έχει ακόμα την επιλογή στα χέρια του και όλα εξαρτώνται από εκείνον. Η λογική λέει πως θα μείνει στη Φιλαδέλφεια, όμως από τη στιγμή που δεν υπάρχει υπογραφή του επειδή δεν πρόλαβε τη διορία του opt-in, όλα μπορούν να γίνουν. Έτσι ο κόσμος των Σίξερς θα αγωνία μέχρι να φτάσουμε στο σημείο της ανανέωσης της συνεργασίας των δύο πλευρών στο καλοκαίρι. Άλλωστε ο Μούσιας έχει αλλάξει πολλές ομάδες τα τελευταία χρόνια (Ρόκετς, Νετς, Σίξερς).

Σχετικά με την περίοδο που ήταν στους Νετς, αποκαλύφθηκε πως Κέβιν Ντουράντ και Τζέιμς Χάρντεν δεν είχαν τον ίδιο τρόπο σκέψης για την επίθεση του Μπρούκλιν, με τον Μούσια να θέλει iso ball.

Η... μπάλα στα χέρια του Χάρντεν λοιπόν που μπορεί να ρίξει άλλη... βόμβα το καλοκαίρι που έρχεται.

Harden missed the deadline for 2022-23 opt in with the Sixers.



He'll now have to wait until end of year to opt in, or opt out and sign new deal. 👀 pic.twitter.com/6YJ8QQLYsh