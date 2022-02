Χάρντεν: «Πρώτη επιλογή από πέρσι οι Σίξερς» (vids)

Ο Τζέιμς Χάρντεν παρουσιάστηκε επίσημα από τους Σίξερς, εξηγώντας ότι η ομάδα της Φιλαντέλφια ήταν η πρώτη επιλογή του από την περσινή σεζόν!

O Τζέιμς Χάρντεν παρουσιάστηκε με κάθε επισημότητα από τους Φιλαντέλφια 76ερς. Και στις πρώτες δηλώσεις του, πέρα από το γεγονός ότι δεν έκανε opt-in στο συμβόλαιο της επόμενης σεζόν, στάθηκε στην περσινή επιθυμία του να αποτελέσει μέλος των Σίξερς, προτού παραχωρηθεί στους Μπρούκλιν Νετς.

«Αρχικά, όταν ήμουν στο Χιούστον και ζούσα κάποιες καταστάσεις, η Φιλαντέλφια ήταν η πρώτη επιλογή μου», είπε ο Χάρντεν και συμπλήρωσε ότι καταλαβαίνει την κίνηση των Ρόκετς, οι οποίοι ήθελαν να λάβουν τα καλύτερα δυνατά ανταλλάγματα γι' αυτόν.

Παράλληλα, ο Χάρντεν αναφέρθηκε και στη συνεργασία του με τον Ντοκ Ρίβερς: «Ένας από τους καλύτερους προπονητές στην ιστορία του αθλήματος. Γιατί να μην θέλω να είναι ο ηγέτης μου;».

Όσο για το δακτυλίδι; Ο Χάρντεν ρωτήθηκε αν θεωρεί τις πιθανότητες των Σίξερς υψηλές για να φτάσουν στην κατάκτηση του τίτλου με δύο λέξεις: «Ναι, διάολε».

