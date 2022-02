Σίμονς: «Τρομακτικό που θα έχω συμπαίκτες Ντουράντ-Ίρβινγκ» (vid)

Διέρρευσαν οι πρώτες γωτογραφίες του Μπεν Σίμονς στους Νετς, ενώ ο Αυστραλός μίλησε για τους Ντουράντ και Ίρβινγκ.

Ο Μπεν Σίμονς ετοιμάζεται σιγά σιγά να μπει σε αγωνιστικό ρυθμό με τους Νετς, λίγες μέρες μετά την ανταλλαγή του με τον Χάρντεν. Για τον Αυστραλό γκαρντ μίλησε και ο προπονητής του στο Μπρούκλιν, Στιβ Νας και στάθηκε στην πνευματική του ετοιμότητα.

Πάντως ήδη έχουν διαρρεύσει οι πρώτες φωτογραφίες του Σίμονς με τη φανέλα των Νετς και τον αριθμό 10. Οι φίλοι του Μπρούκλιν ανυπομονούν να τον απολαύσουν στο παρκέ, με τον Μπεν να μην έχει παίξει λεπτό φέτος στους Σίξερς.

Ο Αυστραλός δεν ξέρει την ημερομηνία που θα επιστρέψει στα παρκέ, με τον ίδιο να δηλώνει στην παρουσίαση του πως θα είναι τρομακτικό που θα παίξει μαζί με Κέβιν Ντουράντ και Κάιρι Ίρβινγκ. Για τη Φιλαδέλφεια τόνισε πως ήταν ένα μέρος που δεν ήταν καλό για εκείνον να βρίσκεται όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, ενώ μόλις ξεκίνησε τη συνέντευξη Τύπου, ευχαρίστησε Νετς και Σίξερς για την ανταλλαγή.

Πρόσθεσε πως νιώθει καλά σε θέματα φυσικής κατάστασης, δουλεύει στο πνευματικό κομμάτι και ελπίζει πως θα είναι έτοιμος για το ματς κόντρα στην πρώην ομάδα του, τους Σίξερς τον Μάρτη. Τέλος είπε πως δεν έχει κανένα προσωπικό θέμα με παίκτη, προπονητή ή ιδιοκτήτη της Φιλαδέλφεια.

Ben Simmons' response when asked why things got so bad in Philadelphia: pic.twitter.com/FIl15XVmlP