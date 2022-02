Oι Νετς κινδυνεύουν να χάσουν ακόμα και την είσοδο στο play in τουρνουά.

Τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο για το Μπρούκλιν. Ο Κέβιν Ντουράντ που είχε τους Νετς πρώτους στην Ανατολή όσο έπαιζε, λείπει και στην καλύτερη ο Ντουράντ θα επιστρέψει στα τέλη Φλεβάρη, ενώ στην χειρότερη η επιστροφή του υπολογίζεται στις 21 Μάρτη. Ο Χάρντεν έφυγε για Σίξερς.

Και πάμε και στον Κάιρι Ίρβινγκ, το... αίνιγμα της σεζόν. Από τη στιγμή που δεν έχει εμβολιαστεί και παίζει μόνο στα εκτός έδρας και φυσικά όχι σε πόλεις όπως στη Νέα Υόρκη και το Σαν Φρανσίσκο, ο Uncle Drew θα μπορεί να παίξει μόνο στα 8 από τα 26 ματς που απομένουν για το τέλος της regular season.

Όπως καταλαβαίνουν όλοι, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για το Μπρούκλιν ακόμα και για είσοδο στο play in τουρνουά. Η ομάδα του Νας έχει 11 σερί ήττες, ενώ αυτή τη στιγμή. Οι Νετς είναι 7οι με ρεκόρ 29-27, ενώ οι 11οι Ουίζαρντς βρίσκονται στο 25-30.

Ακόμα και ο Σίμονς που ήρθε στην ανταλλαγή Χάρντεν, θα χρειαστεί χρόνο για να μπει ξανά σε αγωνιστικό ρυθμό, αφού δεν έχει παίξει λεπτό φέτος.

Kyrie will only be able to play 8/26 games to finish the season. And with the Nets in the 8 seed on an 11 game losing streak and KD and Ben Simmons still out for the foreseeable future, the Nets need Kyrie every game now more than ever to have any chance of saving their season. pic.twitter.com/gnLDomTeQs