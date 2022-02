O ΛεΜπρόν Τζέιμς έχασε τις κρίσιμες βολές σε μια ιστορική βραδιά για εκείνον και οι Ουόριορς νίκησαν με 117-115 των Λέικερς

Συνεχίζεται η κατηφόρα για τους Λέικερς. Οι λιμνάνθρωποι ηττήθηκαν με 117-115 από τους Ουόριορς και πήγαν στο 26-31, ενώ οι πολεμιστές ανέβηκαν στο 42-15.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς που έγραψε ιστορία ως ο πρώτος σκόρερ ever σε regular season και playoffs, ήταν ο μοιραίος της αναμέτρηση. Ο Βασιλιάς είχε την ευκαιρία να στείλει το ματς στην παράταση, όμως μέτρησε 1/3 βολές στα 2.4 δευτερόλεπτα και με το σκορ στο 117-115.

Για τους Ουόριορς ο Τόμπσον έκανε ματσάρα με 33 πόντους, ο Κάρι πέτυχε 24 πόντους και 8 ασίστ, ο Ουίγκινς 19 πόντους και ο Κουμίνγκα 18 πόντους.

Στον αντίποδα ο ΛεΜπρόν είχε 26 πόντους, 15 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ο Ουέστμπρουκ πέτυχε 19 πόντους και ο Ντέιβις 16 πόντους.

Oι Λέικερς είχαν 11/27 τρίποντα και οι Ουόριορς τελειώσαν με 12/38, αλλά δεν στοίχισε.

