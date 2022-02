Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς δεν σταματά να γράφει ιστορία στο ΝΒΑ.

Ιστορική στιγμή για τον Βασιλιά στην αναμέτρηση των Λέικερς με τους Ουόριορς. Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έγραψε άλλη μια χρυσή σελίδα στο υπέρλαμπρο βιβλίο της καριέρας του, αφού κατάφερε να γίνει ο κορυφαίος σκόρερ της ιστορίας στο ΝΒΑ σε regular season και playoffs, αφήνοντας δεύτερο τον Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ.

Ο σταρ των λιμνάνθρωπων έφτασε στους 44.152 πόντους και έτσι πάτησε άλλη μια κορυφή στην σπουδαία σταδιοδρομία του στο μπάσκετ. Έχει 36.519 πόντους στην regular season και 7.631 πόντους στα playoffs.

Ο άρχοντας της ραβέρσας που του παραχώρησε την κορυφή, μετρά 44.149 πόντους, έχοντας 38.387 πόντους στην κανονική περίοδο και 5.762 πόντους στα playoffs. Ακούραστος, παλεύει πάντα για να πατά νέες κορυφές και αναζητά νέα κίνητρα.

