O Tζέιμς Χάρντεν φαίνεται πως δεν ήταν ειλικρινής με τους Νετς.

Στους Σίξερς κατέληξε ο Τζέιμς Χάρντεν με ανταλλαγή (ο Μπεν Σίμονς πήγε στο Μπρούκλιν) στην κορυφαία κίνηση της τελευταίας μέρας της trade deadline. Ο Μούσιας έφυγε από τους Νετς και όπως φαίνεται είναι κάτι που δούλευε από καιρό.

Σύμφωνα με τον Έιντριαν Βοϊναρόφσκι και τη Ραμόνα Σέλμπουρν, o Xάρντεν μιλούσε με ατζέντηδες κατά τη διάρκεια της σεζόν με σκοπό να αποχωρήσει από τους Νετς. Όμως στην ομάδα του Μπρούκλιν διαβεβαίωνε πως θέλει να μείνει στον σύλλογο για χρόνια.

Έτσι δεν φαίνεται να είναι τυχαία και η ενόχληση του Κέβιν Ντουράντ τη βραδιά του draft του All Star Game, με τον KD να τον αφήνει τελευταίο και ο Μούσιας να καταλήγει στην Team LeBron.

James Harden consulted with agents during the season about leaving Nets, per @ramonashelburne and @wojespn



Internally, Harden told Nets management he wanted to stay long term pic.twitter.com/xzvyygcIFs